Calciomercato Juventus, sfida monstre in Serie A | Occasione dal Barça

Calciomercato Juventus, si potrebbe surriscaldare la pista per un calciatore del Barcellona utilizzato fino ad ora con il contagocce.

L’asse Torino-Barcellona è più caldo che mai. Sebbene per adesso l’accordo per il trasferimento in blaugrana di Alvaro Morata non sia stato ancora raggiunto, diverse sono le piste attenzionate dai bianconeri.

Non ci stiamo riferendo tanto a Depay, che non stuzzicherebbe Max Allegri, ma ad Ousmane Dembele e Riqui Puig. Per il primo, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022, Cherubini se la dovrà vedere con il Manchester United; per lo spagnolo, invece, si potrebbe scatenare una vera e propria sfida “furiosa” in Serie A. Il centrocampista, infatti, utilizzato con il contagocce in questa stagione prima da Koeman, e poi da Xavi, ha totalizzato poco più di 350 minuti di gioco, un bottino troppo magro per chi è stato accostato fino a poco tempo ai grandi nomi della storia recente dei blaugrana.

Ecco perché Puig è chiamato ad una decisione, in tempi relativamente brevi: il suo contratto scade nel 2023, e la sua priorità sarebbe quella di continuare la sua esperienza nella squadra nella quale è cresciuto tanto, sia come uomo, che come calciatore. Tuttavia, come riportata sport.es, qualora dovesse decidere di cambiare aria, le pretendenti in Serie A non mancano: su tutte Napoli, Inter, Juventus e Milan, che potrebbero decidere di affondare il colpo per un prospetto che non ha ancora avuto modo di esprimere al massimo tutte le sue qualità.