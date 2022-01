Calciomercato Juventus, arriva a zero: “C’è l’accordo” | Doppio via libera

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione dalla Spagna riferisce di un colpo sempre più vicino per i bianconeri, dopo il no di Bayern e Psg.

In una sessione invernale che, salvo clamorosi dietrofront, non si segnalerà per acquisti eclatanti, il mercato degli svincolati ricoprirà un ruolo ancora più decisivo.

E la Juve, che dovrà sciogliere il nodo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, dell’acquisto di svincolati per tanti anni è stata una vera specialista. I flop Ramsey e Rabiot hanno ridimensionato le ultime mosse di “Madama”, ma Cherubini valuta con molta oculatezza diverse piste potenzialmente low cost. Per il centrocampo, il primo nome è quello di Denis Zakaria, che ha espresso il suo desiderio di cambiare aria: ma l’elvetico non è l’unico nome sulla lista di “Madama” libero di firmare un pre-accordo già a gennaio. Stando a quanto riferito dalla Spagna, e più nello specifico da “Sport“, la Juventus si sarebbe iscritta con convinzione nella corsa ad Ousmane Dembelé, ormai ai ferri corti con il Barcellona dopo il voltafaccia con il quale il francese ha deciso di non accettare la proposta di prolungamento messa sul piatto dai blaugrana.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “caso” Dybala | L’annuncio di Marotta a DAZN

Calciomercato Juventus, corsa a due con lo United per Dembelè

Secondo la fonte sopracitata, infatti, i contatti dell’entourage del francese con la Juventus e con lo United proseguono dalla scorsa estate, motivo per il quale in casa Barça si è arrivati alla convinzione che l’ex Dortmund abbia già trovato un accordo di massima con uno di questi due club. Anche il Chelsea nel mese di gennaio avrebbe cominciato a sondare esplorativamente la situazione, mentre il Bayern Monaco e il Psg si sarebbero ritirate definitivamente dalla corsa: i bavaresi non hanno nessuna intenzione di soddisfare le richieste economiche del transalpino, mentre i parigini hanno espresso perplessità sulle sue condizioni fisiche.