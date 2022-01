Calciomercato, accordo raggiunto: niente Juventus | Annuncio Sky

Calciomercato, accordo totale con il club: mercoledì prossimo inizierà ufficialmente la sua nuova avventura.

C’era stato un primo contatto un mese e mezzo fa, ma la vittoria nella stracittadina con il Genoa aveva poi convinto i dirigenti blucerchiati a dare un’ulteriore opportunità a Roberto D’Aversa. Opportunità che l’ex allenatore del Parma non ha saputo sfruttare. Ed a distanza di quasi tre anni Marco Giampaolo torna a sedersi sulla panchina blucerchiata. Il tecnico di Giulianova riparte da Genova dopo aver salutato nell’estate 2019 per accettare la proposta, irrifiutabile, da parte del Milan. Spetterà a lui portare in salvo la Samp, che si è decisamente complicata la vita perdendo le prime tre partite del 2022 contro Cagliari, Napoli e Torino.

Tre sconfitte che hanno riavvicinato Gabbiadini e compagni alla zona retrocessione. L’accordo con Giampaolo è il seguente: sei mesi di contratto con opzione per altre due stagioni se dovesse riuscire a centrare la salvezza. Dettagli che ha riportato Sky Sport nelle ultime ore. L’ex allenatore di Milan e Torino arriverà nel capoluogo ligure solo mercoledì mattina: non farà in tempo per guidare i suoi nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Calciomercato Juventus, il debutto di Giampaolo non sarà a Torino

Giampaolo alla Sampdoria è dunque realtà. Ieri, in serata, c’era stata qualche divergenza a proposito di alcuni aspetti economici, ma è adesso è tutto risolto. Un ritardo che impedirà al nuovo allenatore blucerchiato di essere in panchina nel match in programma domani sera all’Allianz Stadium contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Al suo posto ci sarà Felice Tufano, allenatore della Primavera che oggi ha diretto l’allenamento a Bogliasco dopo l’allontanamento di D’Aversa.