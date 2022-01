Calciomercato Juventus, resa totale | Scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra non lasciano spazio ad alcun tipo di dubbio.

Sebbene Max Allegri in più di una circostanza abbia annunciato come la rosa a gennaio resterà così come è al 99%, in casa bianconera si sta attenzionando la situazione legata alla mediana, reparto che più degli altri ha dimostrato limiti strutturali piuttosto evidenti.

In quest’ottica, il possibile addio di Arthur potrebbe liberare spazio salariale importante, anche se Cherubini non sarebbe stuzzicato dall’offerta messa sul piatto dai Gunners, che sarebbero disposti a mettere le mani sull’ex Barça solo con la formula del prestito, fino a giugno, pur facendosi carico della metà dei 6,5 milioni di euro che percepisce annualmente il regista all’ombra della Mole. Discorsi che stanno proseguendo, ma che fino a questo momento non si sono esauriti in una fumata bianca; la Juve deve prima riuscire ad acquistare un sostituto all’altezza, dettaglio non trascurabile. Il sogno porta in Ligue 1, e più precisamente a Bruno Guimarães, ma il Lione continua a chiedere 45 milioni di euro. Difficile, quasi impossibile. Sono ridotte al lumicino anche le speranze di mettere le mani su Paul Pogba, che è formalmente libero di accordarsi con qualsiasi club, avendo deciso di non rinnovare il suo contratto con lo United in scadenza nel 2002.

Calciomercato Juventus, lo United si “arrende” per Pogba: ecco il sostituto

I “Red Devils” avrebbero ormai recepito la decisione definitiva del francese, sul quale ha fatto irruzione il Paris Saint Germain, con Leonardo pronto a soddisfare le richieste economiche del “Polpo”, per trovare il sostituto del quale lo United potrebbe “pescare” nuovamente in Premier League. Stando a quanto riferito dal “Telegraph“, infatti, il Manchester avrebbe avviato i primi contatti per tastare la situazione McGinn, mediano classe ’94 in forza all’Aston Villa. Lo scozzese dal vizio del goal – ne ha già messi a referto 3 (conditi anche da 2 assist) in questa stagione, ha una valutazione che oscilla sui 25-30 milioni di euro, e rappresenterebbe quel connubio tra fisicità e qualità nell’inserimento richieste da Rangnick.