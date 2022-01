Juventus-Sampdoria, ansia Allegri: emergenza totale | L’annuncio

Juventus-Sampdoria, il tecnico bianconero ha presentato la sfida di Coppa Italia contro i blucerchiati.

“La Coppa Italia è un obiettivo. E conta tantissimo”. Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di “snobbare” la seconda competizione nazionale. Trofeo che ha alzato al cielo ben quattro volte durante la sua precedente esperienza sulla panchina della Juventus. “Con la Sampdoria ci aspetta una partita difficile, che potrà diventare facile solamente se la affrontiamo in un certo modo”, ha detto il tecnico livornese nel corso dell’intervista rilasciata a Juventus TV e pubblicata nel pomeriggio sui canali ufficiali.

“All’inizio sembra che non importi a nessuno, poi cominci a giocare i turni che contano ed a quel punto interessa a tutti. A noi deve interessare da domani”, riferendosi ovviamente all’ottavo di finale in programma martedì sera all’Allianz Stadium contro i blucerchiati.

Juventus-Sampdoria, difesa completamente da reinventare

La Juventus incontrerà una squadra che ha perso le ultime tre gare di campionato ed ha appena cambiato allenatore. In panchina ci sarà il tecnico della primavera, ma da mercoledì inizierà la (seconda) era Giampaolo. “Un cambio che deve far aumentare la soglia della nostra attenzione – ha spiegato – perché la Samp cercherà di reagire”. Poi c’è stato spazio per qualche anticipazione sull’undici che scenderà in campo.

“Ci saranno delle rotazioni“, ha ammesso Allegri. “Con l’Udinese ne avevamo cambiati sei rispetto alla Supercoppa con l’Inter: domani valuterò bene”. Dovrà necessariamente inventarsi qualcosa in difesa, visto che la Juventus è in piena emergenza in quel reparto: De Ligt è squalificato, Chellini è a mezzo servizio e Bonucci indisponibile.