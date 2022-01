Calciomercato Juventus, blitz da 20 milioni | Futuro segnato

Calciomercato Juventus, operazione a basso costo per i catalani che potrebbero così decidere di abbandonare l’altra pista.

Che il Barcellona sia alla ricerca di un attaccante non è più una novità. Dopo il colpo Ferran Torres, prelevato per oltre cinquanta milioni di euro dal Manchester City, adesso la società blaugrana necessita di una prima punta che sia in grado di fare la differenza lì davanti. Ed assicurare gol pesanti, cosa che finora né Luuk De Jong né Memphis Depay sono stati capaci di fare. L’obiettivo numero uno per colmare questo vuoto resta il centravanti bianconero Alvaro Morata, ma la trattativa tra il Barcellona, la Juventus e l’Atletico Madrid (proprietaria del cartellino) non decolla.

Trovare un accordo coi Colchoneros non è così semplice e poi Vecchia Signora non ha intenzione di lasciarlo andare via almeno fino a quando non troverà il sostituto. Motivo per cui dalla Catalogna in questi giorni si stanno guardando intorno alla ricerca di possibili alternative.

Calciomercato Juventus, Barcellona su Firmino

Una di queste alternative potrebbe essere rappresentata da Roberto Firmino, esperto attaccante del Liverpool. Il suo ruolo è diventato decisamente più marginale da quando Jurgen Klopp continua spesso a preferirgli Diogo Jota. Il tecnico tedesco dei Reds adora il brasiliano e l’ha spesso elogiato pubblicamente ma i frequenti problemi fisici lo hanno fatto arretrare nelle gerarchie. E come riporta El Nacional a questo punto Firmino potrebbe anche decidere di salutare. Anche il Liverpool starebbe valutando una sua cessione, soprattutto perché il suo contratto scadrà tra un anno e mezzo.

Il Barça è attirato inoltre dalla quotazione bassa (circa 20 milioni) che dall’Inghilterra chiedono per farlo partire. Insomma, con un Firmino in più non è da escludere che i blaugrana decidano di abbandonare definitivamente la pista Morata.