Calciomercato Juventus, strategia chiara | Colpo sì ma solo low cost

Ci saranno o no movimenti in questo mese di gennaio nel calciomercato della Juventus? I tifosi aspettano con ansia novità a riguardo.

In realtà i giorni passano e per ora non si registrano movimenti in casa bianconera. Mister Allegri ha parlato più volte di rosa già completa e di nessun ritocco all’orizzonte in tempi bravi. Parole che sembrano essere confermate dai fatti, tanto più che due giocatori che sembravano essere in partenza come Morata e Arthur ora sembrano destinati a rimanere. Almeno fino alla fine della stagione, poi si vedrà. Attenzione però ai possibili sviluppi che potrebbero esserci riguardo l’arrivo di un nuovo attaccante, chiamato a prendere il posto di un Chiesa costretto ai box fino alla fine della stagione. Un possibile colpo negli ultimi giorni di mercato che però non potrà comportare grandi spese.

Calciomercato Juventus, Martial nel mirino ma fari puntati pure su Azmoun

Ieri sera Arrivabene ha di fatto confermato l’interesse della Juventus nei confronti di Martial, in uscita dal Manchester United. “A quelle cifre non è un’opzione possibile. Non aspettiamo mosse, a certe cifre non se ne parla” sono le parole del dirigente bianconero. Se arriverà dunque un nuovo elemento a far parte della squadra di Allegri sarà un colpo low cost, da mettere a segno in extremis.

Situazione #Martial, la #Juventus anche nelle ultime ore ha parlato con l’entourage del giocatore. Fase embrionale: analisi dei costi complessivi, potenziali formule, etc. Al momento non c’è ancora trattativa con il #ManUtd, ma resta una traccia da seguire 👀🇫🇷@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 18, 2022

Ecco perché non è affatto da scartare la pista Azmoun, attaccante che può ricoprire più posizioni e che è in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. I russi non sembrano però intenzionati a cederlo a gennaio.