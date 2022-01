Calciomercato Juventus, Marotta “flirta” con Dybala: “Siamo ambiziosi”

Calciomercato Juventus, le parole di Marotta a pochi istanti dalla sfida contro l’Empoli su Paulo Dybala: l’annuncio non passa inosservato.

Contro la Sampdoria ha trovato il terzo goal consecutivo dopo le reti contro Roma ed Udinese, e – sebbene non abbia riproposto la Dybala Mask – la gioia è ritornato ad esultare con i compagni.

Osannato dallo “Stadium”, l’argentino ha aizzato il proprio pubblico, deliziandolo con giocate importanti e facendolo esultare nel momento in cui la partita sembrava essersi pericolosamente messa in salita. Tutto questo dopo una settimana molto intensa, nella quale a farla da padrone sono le voci legate ad un possibile assalto dell’Inter, pronta a gettarsi a capofitto su quello che fino a prova contraria, è da considerarsi un possibile svincolato di lusso. Anche ieri Maurizio Arrivabene ha fatto capire come l’intenzione della Juve sia quella di aggiornarsi a febbraio, a bocce ferme, per provare a trovare un accordo da tempo invocato, ma finora mai suggellato dalla stretta di mano. Tuttavia, quelle legati all’Inter sembrano essere molto più che semplici rumours, e Beppe Marotta non fa nulla per nasconderlo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta imminente: agente in sede

Calciomercato Juventus, le parole di Marotta su Dybala prima di Inter-Empoli

Poco prima del fischio d’inizio della gara di Coppa Italia contro l’Empoli, Marotta ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Mediaset, nella quale ha toccato tanti argomenti, compreso quello legato al futuro della “Joya”. Ecco le sue parole: “Chiaramente quando un giocatore come Dybala è vicino alla scadenza del suo contratto, viene puntualmente accostato a club importanti: tuttavia, è doveroso ammettere come abbiamo un reparto offensivo di grande valore. Come management, dobbiamo essere ambiziosi, e andare alla ricerca di calciatore con cui provare ad alzare l’asticella: i tentativi è giusto farli, non importa se ci riusciamo o meno.