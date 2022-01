Calciomercato, bivio Dybala: Juventus ed Inter gelate | Pronto il blitz

Calciomercato, Paulo Dybala si trova a un bivio importante della propria carriera: ma ci potrebbe essere un blitz che cambierebbe le carte in tavola

Paulo Dybala si trova sicuramente a un bivio importante della propria carriera. Arrivati a questo punto toccherà a lui decidere cosa fare del proprio futuro. Mettendo nero su bianco con la Juve si legherebbe a vita, praticamente, ai colori bianconeri. Ed è quello che i tifosi juventini s’aspettano a lui.

Ma questo temporeggiare sulla situazione contrattuale non fa altro che gettare ombre. La Joya riparlerà con la società bianconera a febbraio appena sbarcherà in Italia il suo procuratore Antun. La fumata bianca è tutt’altro che certa – a differenza di quanto ci si aspettava almeno da un paio di mesi – e gli incontri saranno serrati. Certo, rispetto al gol senza esultanza contro l’Udinese è stato un sospiro di sollievo vedere quello contro la Samp in Coppa Italia che ha per qualche giorno messo da parte i cattivi pensieri. Certo, sulla Joya rimane sicuramente forte l’interesse dell’Inter – Marotta non lo ha nascosto – ma secondo quanto riportato da express.co, dall’Inghilterra ci potrebbe essere un blitz assai importante.

Calciomercato Juventus, Paratici vuole Dybala

Il Tottenham sta cominciando a ingranare in campionato e la mano di Antonio Conte si comincia decisamente a vedere. La vittoria di ieri contro il Leicester ha rilanciato in classifica gli Spurs che sognano un approdo in Champions League la prossima stagione. Cosa che sembrava assai difficile ma che adesso è diventata realtà. E con tre gare in meno, tutto è realmente possibile. Per questo Paratici avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala per la prossima stagione. Gli Spurs si sa non hanno grossi problemi economici e se danno 10 milioni di euro all’anno a Ndombele li possono dare anche all’argentino. Gira tutto lì, alla fine.

Come detto adesso toccherà alla Joya decidere il proprio futuro. Una questione di cuore o di denaro. Noi un’indicazione la vorremmo anche dare. Ma è chiara e si sa già.