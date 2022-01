Juventus, ultim’ora ufficiale | Il comunicato su Ramsey

Juventus, è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club riguardo al centrocampista bianconero Aaron Ramsey.

Juventus, Aaron Ramsey è guarito dal Covid-19 ed è pronto per essere ceduto in Premier League, come sappiamo, il Crystal Palace è il club in pole per il suo acquisto. Lo comunica l stesso club bianconero con un tweet sul proprio profilo.

Ramsey guarito dal Covid e pronto per essere ceduto

Il club comunica la novità sulle condizione del proprio centrocampista, ecco la nota ufficiale sul sito:

“Aaron Ramsey ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento”.

Come confermato dal giornalista ‘Giovanni Albanese’ adesso il giocatore è pronto per essere ceduto in Premier League. Proprio il Crystal Castle stava aspettando il rientro del giocatore per poterlo ufficialmente trattare. Novità nelle prossime settimane.