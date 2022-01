Calciomercato Juventus, beffa in vista | La Fiorentina ci prova

Calciomercato Juventus, i viola si cautelano e sono pronti a fiondarsi su un obiettivo bianconero per l’attacco.

La sensazione, ora come ora, è che Dusan Vlahovic non abbia alcuna intenzione di lasciare il Bel Paese. Il suo obiettivo a breve termine è concludere il campionato a Firenze e poi di continuare a giocare nella penisola, ma resta ancora da capire dove e a partire da quando. La Juventus, intanto, sembra essere in leggero vantaggio. Il suo contratto scadrà nell’estate del 2023, ma nel frattempo la Fiorentina starebbe già pianificando il suo futuro senza di lui.

I dirigenti viola intanto sono pronti a cautelarsi nel caso in cui il giovane attaccante serbo dovesse andare via già a gennaio, ipotesi remota ma non impossibile. E sarebbero sulle tracce, come riporta l’edizione odierna de La Nazione, di due giocatori del calibro di Arek Milik e Papu Gomez, due vecchie conoscenze del campionato italiano.

Calciomercato Juventus, Fiorentina su Milik se Vlahovic parte a gennaio

Milik negli ultimi tempi era stato accostato alla Juventus, che aveva pensato a lui come un’alternativa all’affare Mauro Icardi. Se n’era parlato anche a proposito del possibile sostituto di Alvaro Morata, visto che lo spagnolo resta tutt’ora ne mirino del Barcellona. L’ex centravanti del Napoli potrebbe dunque finire a Firenze se Vlahovic decidesse a lasciare il capoluogo toscano in questa sessione di mercato. L’Arsenal è pronto a mettere sul piatto 70 milioni pur di averlo con sé.

Anche il Manchester City sarebbe disposto a chiudere l’accordo con la Fiorentina al primo cenno da parte degli agenti dell’attaccante serbo. Cenno che però, ad oggi, non è ancora arrivato.