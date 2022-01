Calciomercato Juventus, finalmente è ufficiale: firma fino al 2024

Calciomercato Juventus, finalmente è ufficiale: arriva il comunicato della società bianconera. La firma è fino al 2024

Continua il progetto della Juventus. Che non vuole vincere solamente in Italia ma che ha messo le basi anche per affermarsi in Europa. Un tassello dopo l’altro inizia a incastrarsi nel posto giusto. Così com’è anche corretto.

E, dopo l’annuncio ufficiale arrivato qualche settimana fa del rinnovo di Sara Gama, la società bianconera attraverso una nota ha svelato che anche Martina Rosucci ha messo nero su bianco. Anche per lei si tratta di un accordo fino al 2024. Un’altra pedina fondamentale della Juventus femminile che prolungherà il suo matrimonio con la squadra adesso allenata dall’australiano Montemurro.

Calciomercato Juventus, la nota bianconera

“Martina Rosucci e le Juventus Women ancora insieme: la numero 8 bianconera rinnova fino al 2024. Una firma sul futuro dopo aver centrato altri grandi obiettivi e con i prossimi traguardi già nel mirino. La bellezza e l’unicità di certe storie si può cogliere fin dai primi istanti e che quella di Martina Rosucci con le Juventus Women sarebbe stata una storia speciale era chiarissimo già in quell’estate del 2017 in cui il progetto bianconero muoveva i suoi primi passi. Da quel caldo mese di luglio sono passati anni ricchissimi di soddisfazioni straordinarie, anni in cui il legame tra Martina e la Juve è diventato sempre più stretto”

“Vestire la maglia bianconera, per lei, è stato prima un sogno, poi una splendida realtà impreziosita da trofei (otto in totale, come il suo numero di maglia), tappe storiche come la qualificazione ai quarti di finale di UEFA Women’s Champions League, e traguardi dal sapore unico, come le 100 presenze in bianconero raggiunte e festeggiate a Frosinone, insieme alla terza Supercoppa Femminile sua e della sua Juve”.