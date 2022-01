Calciomercato Juventus, salta tutto | Annuncio al veleno in diretta

Calciomercato Juventus, l’accordo sembrava essere raggiunto, ma l’annuncio del presidente in diretta cambia le carte in tavola.

Ci apprestiamo a raggiungere il segmento conclusivo di una sessione invernale di calciomercato nella quale comunque non sono mancati colpi di scena improvvisi.

Trattative che sembravano essere ormai indirizzate e che invece hanno vissuto frenate quando ormai lo striscione del traguardo si stagliava in modo sempre più concreto. Situazione che ben si può adattare per spiegare quanto sta succedendo con Mohamed Ihattaren, esterno offensivo olandese che la Juventus prelevò negli ultimi giorni della sessione estiva, girandolo immediatamente alla Samp. L’ex Psv però non ha messo a referto neanche un minuto con i blucerchiati; ritornato in Olanda per ritrovare stimoli e motivazioni, sembrava imminente un suo approdo all’Utrecht, ma la trattativa ha vissuto una brusca fase di rallentamento, con l’inserimento improvviso dell’Ajax che ha fatto saltare il banco.

Calciomercato Juventus, “resa” in diretta: l’annuncio che certifica la fumata nera

Dietrofront che il presidente dell’Utrecht, Frans van Seumeren non ha digerito affatto. Intervistato ai microfoni di ESPN, il vulcanico numero uno del club olandese ha esternato tutto il suo disappunto in merito all’evolversi della vicenda: “A quanto pare i grandi soldi sono più importanti dei risultati sportivi“. Va detto che l’Utrecht era disposto a prelevare Ihattaren in prestito, a patto che, però, la Juventus si facesse carico interamente del suo ingaggio. Una soluzione per nulla gradita alla “Vecchia Signora”, che nelle prossime ore potrebbe anche intavolare una trattativa con la Samp a mò di “risarcimento”.