Calciomercato, divorzio imminente: niente Juventus, decisione inamovibile

Calciomercato Juventus, la separazione è sempre più vicino, ma Torino non sarà la sua prossima destinazione: piovono offerte.

Ore convulse nel mondo Juve. La notizia sul ritorno di fiamma dei bianconeri per Dusan Vlahovic si sta chiaramente prendendo le luci della ribalta, ma Cherubini lavora anche su altre piste.

La questione cessioni rappresenta un nodo di stringente attualità. Il diktat è chiaro: senza partenze, non arriverà nessuno. E così dagli addii di Arthur e Ramsey si spera di ridurre il monte ingaggi, preparando al terreno ad almeno un colpo per la zona nevralgica del campo: un nome su tutti, Denis Zakaria, che però fa gola anche al Bayern Monaco. Non rientra nei piani della “Vecchia Signora” neanche Douglas Costa, nell’ultimo anno in prestito al Gremio, con l’ex esterno proprio dei bavaresi che potrebbe ben presto dire addio al club carioca.

Calciomercato Juventus, rottura Douglas Costa-Gremio: addio sempre più vicino

Dopo la retrocessione del Gremio, le voci relative ad un possibile addio di Douglas Costa si erano fatte sempre più insistenti. Secondo quanto riportato dal giornalista di goal.com Romeo Agresti, in queste ore si starebbe definendo il divorzio tra l’esterno brasiliano e il Gremio, con il calciatore che ha ricevuto diverse offerte – sempre dal Brasile – ed ha avuto alcuni contatti in MLS. Il classe ’90, sotto contratto con la Juventus fino al 2023, viene comunque considerato un vero e proprio esubero, non rientrando nei piani tecnici della dirigenza: ecco perché è da escludere un ritorno a Torino.