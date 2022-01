Calciomercato Juventus, dalla Spagna il dopo Szczesny: richiesta monstre

Calciomercato Juventus, dalla Spagna si rincorrono voci che accostano ai bianconeri un portiere che attualmente milita in Liga.

Dopo una prima parte di stagione assolutamente deficitaria, Szczesny è riuscito a riprendersi la “sua” Juventus, con prestazioni solide ed affidabili. Tek è stato sempre difeso dall’ambiente, con Allegri che non ha mai dubitato dell’affidabilità dell’estremo difensore polacco, anche quando gli errori con Udinese e Napoli avevano riacceso le discussioni su quanto fosse necessario mettere le mani su Gianluigi Donnarumma.

Il trentunenne portiere ex Roma è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2024, e non ha mai fatto mistero di trovarsi molto bene all’ombra della Mole. Ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un “ribaltone” tra i pali: al massimo, bisognerà capire se alla fine Mattia Perin – che ha risposto presente quando chiamato in causa – rinnoverà il suo contratto in scadenza quest’estate. Tuttavia, sono comunque da attenzionare le voci che rimbalzano dalla Spagna, che riferiscono di un possibile interessamento della Juventus per Ter Stegen, che non sta vivendo uno dei suoi periodi più facili della sua esperienza con il Barcellona.

Calciomercato, anche la Juventus su Ter Stegen: anche Chelsea e Bayern su di lui

Stando a quanto riferito da “El Nacional“, anche la Juventus starebbe monitorando la situazione legata a Ter Stegen: l’estremo difensore tedesco potrebbe fare le valigie, anche se ha una valutazione da circa 60 milioni di euro che blocca sul nascere ogni velleità di imbastire una trattativa. Da non dimenticare, poi, che anche Chelsea e Bayern Monaco stanno attenzionando il tutto, pronte a fare irruzione da un momento all’altro. Al momento, va ricordato, la pista Ter Stegen-Juve è piuttosto fredda, e non sembra essere una priorità per lo scacchiere tattico di Allegri, che in realtà ha richiesto un attaccante.