Ultim’ora ufficiale | Tegola improvvisa, salta la Juventus

Arriva un’ultim’ora importante: è ufficiale, salta il confronto con la Juventus. Brutta tegola per il suo allenatore: cosa è successo.

Il campionato di Serie A è entrato nel vivo, con la Juventus che vuole continuare nella sua rincorsa Champions: per farlo, i bianconeri, prima della sosta, devono provare a strappare punti preziosi al Milan, nell’ultimo impegno prima della sosta.

Al “Meazza” la compagine di Allegri vuole continuare il proprio periodo di forma positivo, inanellando quello che sarebbe il nono risultato utile consecutivo. Dando uno sguardo al calendario di Dybala compagni, il 6 febbraio la Juve sarà impegnata nella sfida contro l’Hellas Verona: un match sicuramente da non sottovalutare, in quanto la squadra di Tudor è riuscita a mettere in grande difficoltà la “Vecchia Signora”, portando meritamente a casa una vittoria che sembrava aver complicato in maniera terribile il cammino di “Madama”, che però poi è riuscita a risollevarsi, raddrizzando la china.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, dalla Spagna il dopo Szczesny: richiesta monstre

Juventus-Hellas Verona, Simeone non sarà della partita per squalifica

E proprio uno dei protagonisti del match dell’andata, il Cholito Simeone, non potrà prendere parte alla sfida dello Stadium. Diffidato, l’attaccante argentino – titolare contro il Bologna – è stato ammonito e dunque sarà indisponibile contro la Juventus. Una brutta tegola per Tudor, che a questo punto dovrà ridisegnare il proprio scacchiere tattico senza snaturare una squadra che ha dimostrato in lungo e in largo di avere un’ossatura ben definita.