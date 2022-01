Milan-Juventus, sorpasso nella rifinitura: novità in difesa per Allegri

Milan-Juventus, manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida di San Siro: Allegri lo ha provato nella rifinitura.

Una partita da non fallire per la Juventus, che contro il Milan va a caccia di punti importantissimi con i quali lanciare il proprio guanto di sfida in ottica Champions League, con i bianconeri che aspettano il risultato di Lazio-Atalanta, che potrebbe ridisegnare in maniera importante equilibri e gerarchie.

La gara del Meazza con i rossoneri ha tutta l’aria di essere un turning point per la banda di Allegri, che potrà contare su quasi tutti gli effettivi, ad eccezion fatta di Ramsey – ormai al passo d’addio – e di Bonucci, che dovrebbe rientrare regolarmente dopo la sosta, oltre chiaramente a Federico Chiesa. Stando a quanto riferito da Romeo Agresti, il modulo con il quale la “Vecchia Signora” scenderà in campo sarà il 4-2-3-1, con Cuadrado impiegato nella posizione di esterno alto; tuttavia, rispetto alle indiscrezioni trapelate qualche ora fa, ci potrebbe essere un avvicendamento in difesa.

Milan-Juventus, Alex Sandro sorpassa Pellegrini: il brasiliano partirà dal 1′?

Come riferito dallo stesso Agresti, infatti, Alex Sandro sembra abbia “superato” Luca Pellegrini, con il brasiliano che si candida dunque ad una maglia da titolare. Sull’out di destra dovrebbe agire Mattia De Sciglio, mentre in attacco confermatissimo Morata, con Dybala e Mckennie a supporto. Il texano è chiamato ad un’altra prova confortante: dopo i goal in rapida successione contro Inter ed Udinese, “Wes” avrà il compito di inserirsi in maniera intelligente negli spazi che si verranno a creare grazie ai movimenti degli attaccanti, in una Juventus che, salvo dietrofront improvvisi, dovrebbe schierarsi in maniera speculare rispetto al Milan.