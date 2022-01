Calciomercato Juventus, ha “tradito” Allegri | Addio a sorpresa

Calciomercato Juventus, da pupillo di Allegri ad epurato di lusso: contatti per una sua cessione già a gennaio.

Uno dei reparti maggiormente posti sotto la luce dei riflettori in casa Juventus è il centrocampo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la zona nevralgica del campo si è a lungo dimostrata il tallone d’Achille di una squadra afflitta da un male incurabile ormai da un paio di stagione, a cui Cherubini è chiamato a porre rimedio.

Il fatto che il solo Manuel Locatelli – ad oggi – possa essere considerato incedibile, la lice lunga sul fatto che tutto il reparto sia ormai, da tempo, sub iudice. Il più vicino a fare le valigie è Aaron Ramsey che, per stessa ammissione di Allegri, è in partenza: il Crystal Palace di Patrick Vieira non accenna a diminuire il pressing e, sebbene trapelino voci discordanti dall’Inghilterra, la sensazione è che per il gallese sia davvero giunta l’ora di fare le valigie. Discorso diverso, invece, per Arthur: il brasiliano, che ha praticamente trovato un accordo di massima con l’Arsenal, non partirà se la Juve non riuscirà a mettere le mani su un sostituto all’altezza: la pista Zakaria è sempre calda, ma la concorrenza non manca.

Calciomercato Juventus, voci su un possibile addio di Bentancur: blitz dell’Aston Villa

Interessanti novità, però, arrivano sul fronte Bentancur. Secondo quanto riportato da Tom Collomosse – giornalista del Daily Mail – sul proprio profilo Twitter, il centrocampista uruguayano sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa, alla ricerca di un profilo giovane e futuribile in mediana. Le trattative sarebbero stato avviate su input di Gerrard, che ha richiesto una mezzala duttile brava in fase di interdizione e nel recupero palla, con l’ex Boca che intriga e non poco The Villans. La Juventus, dal canto suo, non considera affatto incedibile Bentancur che negli ultimi due anni ha vissuto un’inspiegabile parabola discendente in termini di prestazioni.