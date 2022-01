Calciomercato, Suarez aiuta la Juve due volte: “Prendetelo”

Calciomercato Juventus, ore decisive per il suo trasferimento in Premier League: il “consiglio” di Suarez potrebbe spostare gli equilibri.

La Juventus in questi istanti ha la testa rivolta allo scontro contro il Milan, che potrebbe ridisegnare gli equilibri di una stagione nata male ma che, in un modo o nell’altro, Dybala e compagni stanno provando a raddrizzare. Tuttavia, a poco più di una settimana dalla chiusura invernale della sessione di calciomercato, l’attenzione va anche a ciò che succede in sede di negoziazioni.

Ultime ore che sono state monopolizzate dall’offensiva bianconera per Dusan Vlahovic, individuato dalla dirigenza come il rinforzo giusto, su cui mettere le mani già nella sessione di gennaio per evitare aste da capogiro. Ma l’eventuale assalto per il gigante serbo è subordinato alla partenza di qualche “pedina” considerata sacrificabile. E qui il discorso non può non toccare il centrocampo, reparto che più degli altri si è rivelato vero punto debole della rosa di Allegri. Se fino a poco tempo fa gli indiziati principali ad essere ceduti sembravano Arthur e Ramsey, da qualche ora l’Aston Villa ha effettuato molto più di qualche semplice sondaggio esplorativo per Rodrigo Bentancur, con i Villans che sarebbe disposti a mettere sul piatto una cifra da oltre 20 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Juventus, Aston Villa alla carica per Bentancur: lo consiglia Suarez

Un interessante aneddoto è rivelato dal Telegraph, secondo cui Bentancur rappresenti la prima scelta dell’Aston Villa, nel momento in cui il Brighton non ha aperto per la cessione di Bissouma. Luis Suarez, compagno di squadra di Bentancur, avrebbe incensato le qualità dell’ex Boca a Steven Gerrard, tecnico dei The Villans. Staremo a vedere se e quando ci saranno i margini per imbastire una trattativa che potrebbe rappresentare una svolta per il mercato della Juventus.