De Ligt fuori dai titolari in Milan-Juventus: svelato il motivo

Milan-Juventus, ecco il motivo dell’assenza di De Ligt, che non giocherà dall’inizio nella sfida contro i rossoneri. Annuncio Gazzetta.

Sta per calare il sipario su Milan-Juventus, match che è partito con il botto prima ancora di…iniziare. Ha destato qualche preoccupazione nei tifosi bianconeri l’assenza di Matthijs De Ligt nell’undici titolari, con Rugani che è stato preferito dal 1′.

E sarà proprio il centrale ex Empoli a comporre la batteria dei centrali in coabitazione con il rientrante Chiellini. Secondo quanto riportato dalla giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Fabiana Della Valle, De Ligt sarebbe stato tenuto precauzionalmente a riposo in quanto non al top della condizione: come riferito da Agresti, avrebbe accusato nella notte un forte attacco di gastroenterite.. Dunque, si è trattato di un cambio “obbligato” e non di una scelta tecnica: ovviamente vi forniremo maggiori ragguagli quando avremo ulteriori riscontri in merito alla questione, con Rugani che dunque è chiamato agli straordinari, e dovrà dare il suo contributo in un match assolutamente complicato, con un avversario ostico come Zlatan Ibrahimovic da fronteggiare.