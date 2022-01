Calciomercato Juventus, coppia da sogno con Dybala: tris di Cherubini – VIDEO

Calciomercato Juventus, coppia da sogno con Paulo Dybala: Cherubini cala il tris. Le ultimissime sulle mosse dei bianconeri.

Protagonista, almeno mediaticamente, di questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, come non succedeva da tempo. La Juventus, che contro il Milan si gioca una fetta importante delle velleità Champions League, è alle prese con la “grana” bomber: la candidatura di Vlahovic è stata rilanciata con forza, al punto che per la Fiorentina sarebbe pronta un’offerta che, tra base cash e contropartite tecniche (nella fattispecie Kulusevski), arriverebbe a lambire i 70 milioni di euro. L’intenzione di Cherubini è quella di affiancare il centravanti della Fiorentina a Paulo Dybala, per il cui rinnovo si ritornerà a discutere a febbraio. Nonostante le avances, vere o presunte dell’Inter, la “Joya” continua a mettere i bianconeri in cima alla lista delle sue priorità, e la sensazione è che alla fine la fumata bianca possa essere trovata con uno sforzo di tutte le parti in causa.