Calciomercato Juventus, secco rifiuto: così salta tutto

Calciomercato Juventus, il calciatore continua a rifiutare ogni destinazione. Le possibilità che rimanga ora diventano alte.

Doveva essere la prima operazione in uscita. Già nella prima settimana di calciomercato sembrava tutto apparecchiato per un suo ritorno in Premier League. Ed invece Aaron Ramsey rischia di restare ancora per altri sei mesi a Torino. Da perfetto esubero. Ormai manca poco alla fine del calciomercato eppure tutte le piste che conducevano ad una possibile cessione si sono improvvisamente raffreddate. Sembra essersi impantanata quella con l’Arsenal, non è mai decollata quella con il Newcastle.

Come riporta sul suo profilo Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, il centrocampista gallese avrebbe finora rifiutato diverse destinazioni. Forse non convinto dalla formula oppure dal progetto propostogli. Si era fatto sotto anche il Crystal Palace, dopo le parole al miele del tecnico delle Eagles Patrick Vieira, ma da Londra per il momento si registra calma piatta.

Calciomercato Juventus, Ramsey potrebbe restare a Torino

Ramsey è appena guarito dal Covid ma ad ogni modo per Massimiliano Allegri rimane fuori dal progetto bianconero, come dimostrano le ultime scelte operate dal tecnico livornese. Arrivati a questo punto, però, le speranze di liberarsi di un esubero cominciano pian piano ad affievolirsi. Il calciatore continua a fare muro e un suo eventuale addio si fa sempre più lontano.

Aaron Ramsey NON si avvicina alla Premier. L’🎱 della #Juve ha rifiutato diverse destinazioni anche a gennaio. Situazione ancora aperta ma le possibilità di un addio oggi sono in calo.#calciomercato — luca bianchin (@lucabianchin7) January 22, 2022

Discorso diverso invece per Arthur, altro giocatore che si appresta a salutare Torino. Il centrocampista brasiliano sta spingendo per andare all’Arsenal ma prima di lasciarlo partire la Juventus ha bisogno di trovare un sostituto: l’indiziato numero uno rimane Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach.