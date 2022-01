Calciomercato Juventus, cessione lampo: 20 milioni | Vlahovic arriva così

Calciomercato Juventus, la trattativa decollerà nella prossima settimana. C’è l’Inghilterra nel suo futuro.

Quella che sta per iniziare sarà una settimana decisiva anche sul fronte cessioni. Passo obbligato per arrivare agli obiettivi che si è prefissata di raggiungere la Juventus. La strada che conduce a Dusan Vlahovic dipenderà soprattutto da loro, da come il club bianconero riuscirà a vendere e dunque a monetizzare e reinvestire. Il diesse Federico Cherubini al momento lavora alacremente su tre fronti: Aaron Ramsey, Arthur e Rodrigo Bentancur. Tutti e tre con le valigie in mano e diretti verso l’Inghilterra.

Ed il primo in ordine di tempo a lasciare Torino potrebbe essere proprio il centrocampista uruguagio, secondo Tuttosport ad un passo dall’Aston Villa. Una trattativa lampo che sembra destinata a decollare nei prossimi giorni: i Villans sono pronti a mettere a segno un altro colpo dopo aver preso Coutinho dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Bentancur verso l’Aston Villa

L’operazione Bentancur porterà nella casse della Juventus all’incirca una ventina di milioni più relativi bonus. L’interesse dell’Aston Villa è stato confermato anche in Argentina, visto che anche il Boca Junions incasserà una piccola percentuale di questa cifra grazie all’accordo che fu stretto coi bianconeri ai tempi della cessione di Tevez nel lontano 2015. Come spiega il quotidiano torinese, la cessione di Bentancur è utile ma non fondamentale per l’assalto a Vlahovic.

Di sicurò darà una grossa mano ai fini del pesante investimento che i vertici avrebbero ormai pianificato e che molto probabilmente – o adesso o a giugno – porterà il centravanti serbo sotto la Mole.