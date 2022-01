Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Erede Morata: colpaccio in Liga”

Calciomercato Juventus, l’erede di Morata arriva dalla Liga? L’annuncio de “El Chringuito” spiazza tutti: le ultimissime.

Sono ore incandescenti in casa Juventus, con i bianconeri che in questi ultimi giorni di calciomercato sono alla spasmodica ricerca di un centravanti con il quale provare a rivitalizzare un reparto che contro il Milan è apparso incredibilmente spuntato.

E così, fari accesi sulla situazione legata a Dusan Vlahovic, per il quale è arrivata l’apertura ufficiale della Fiorentina, che per bocca di Pradè si è detta disponibile a sedersi attorno ad un tavolo già in questi giorni. Il bomber serbo dei Viola è l’obiettivo numero uno di Cherubini con i gigliati che, però, non hanno nessuna intenzione di svendere quello che ritengono un vero e proprio patrimonio, pur nella consapevolezza di non poterlo perdere a zero. Morale della favola: ufficialmente Pradè ha continuato a ribadire che per Vlahovic servono oltre 70 milioni di euro, ma la sensazione è che, laddove la Juventus dovesse effettivamente rompere gli indugi, l’affare potrebbe subire un’accelerata anche a cifre leggermente inferiori.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | L’apertura ufficiale di Pradè

Detto questo, dalla Spagna trapela un’interessante indiscrezione, che riguarda un altro profilo per l’attacco che sarebbe monitorato dalla Vecchia Signora: si tratta di Raul De Tomas, centravanti ventisettenne cresciuto nella cantera del Real Madrid, che milita nell’Espanyol.

Calciomercato Juventus, “addio Morata”: non solo Vlahovic, occhi in Liga per l’erede

Secondo quanto riferito da “El Chiringuito Tv“, infatti, l’intenzione di Morata sarebbe quella di cambiare aria, con lo spagnolo che starebbe spingendo per approdare in tempi relativamente brevi al Barcellona: il giocatore ha da tempo l’accordo con i blaugrana, anche se la Juve ha necessità di mettere prima le mani su un nove puro. Ecco perché, stando alla medesima fonte, ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di “Madama” per Raul De Tomas, che in questa stagione ha già messo a referto 12 goal e 2 assist: lo spagnolo però, il cui contratto scade nel 2026, è legato all’Espanyol anche da una clausola rescissoria da 70 milioni di euro, grossomodo la cifra richiesta dalla Fiorentina per Vlahovic.