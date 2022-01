Calciomercato Juventus, la diretta da non perdere | Pradé vuota il sacco

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo della Viola è ospite della nota trasmissione. Argomento principe ovviamente Dusan Vlahovic.

Lunedì 24 gennaio, ore 21, canale 60. Dopo fiumi e fiumi di parole, congetture e previsioni, finalmente ci siamo. Ci penserà Sportitalia, durante la trasmissione “Aspettando Calciomercato”, a fare chiarezza su uno degli argomenti più dibattuti delle ultime settimane. Sarà un’occasione d’oro per scoprire quale sia veramente il futuro di Dusan Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina in odor di trasferimento. E se è vero, come si dice già da un po’, che la Juventus sia in pole per accaparrarselo.

Il classe 2000 è una preda assai ghiotta. È assolutamente normale, pertanto, che quella che lo riguarda sia in assoluto la trattativa del momento. Il giovane centravanti serbo è capocannoniere della Serie A e ha realizzato in questa stagione 17 reti, tante quante ne ha segnate Ciro Immobile della Lazio. Un crack da non farsi scappare.

Calciomercato Juventus, Pradé ospite di Sportitalia

Le probabilità che la trasmissione di stasera sia incentrata su di lui sono elevatissime. Ospite della puntata di “Aspettando Calciomercato” sarà Daniele Pradè, direttore sportivo della Viola, per cui è assai facile che il discorso vada a parare lì. Lì dove i tifosi bianconeri per primi non vedono l’ora che vada a parare. Qualora l’affare Vlahovic dovesse andare in porto, il campionato potrebbe prendere per la Juventus una piega del tutto inaspettata.

L’attaccante è uno che sa e che può fare la differenza, come tante volte è già successo in passato. Con un tassello così, il puzzle bianconero non avrebbe che da guadagnarci, soprattutto a livello offensivo. E allora, occhio all’orologio: l’ora X sta per scoccare.