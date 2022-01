Calciomercato Juventus, la Fiorentina apre | Così si sblocca Vlahovic

Calciomercato Juventus, la Fiorentina apre: così si sblocca l’affare Vlahovic. Ecco cosa manca per vederlo in bianconero già a gennaio

La Fiorentina potrebbe aprire alla cessione di Vlahovic già a gennaio. Ma, più che questa, la notizia è un’altra e potrebbe davvero portare a una conclusione dell’operazione già in questo mese di gennaio.

Se Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport intervenuta a Juventibus ha spiegato che la società viola non vorrebbe giocatori come contropartita tecnica, quello che ha twittato Marcello Chirico pochi minuti fa va in una direzione completamente opposta. Secondo il giornalista di 7Gold infatti, la dirigenza toscana potrebbe anche accettare il cartellino di Kulusevski per lasciar partire il classe 2000. Ma a una condizione. Che la parte cash si alzi e anche di un bel poco. Vedremo.

Calciomercato Juventus, la situazione Vlahovic

La prima offerta della Juve rivelata appunto dalla Gazzetta era quella di una parte in contanti (35 milioni di euro) più il cartellino dello svedese che ormai non sembra più rientrare nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. La Fiorentina sembrava non volesse l’inserimento di una contropartita tecnica nella possibile operazione ma adesso è cambiato. Certo, servirebbero 50 milioni (più Kulu) per strappare il serbo.

La classica mossa, questa, per capire realmente fin dove la Juventus si voglia spingere per prendere Vlahovic in questa sessione di mercato. Anche perché questa controproposta della Fiorentina appare comunque distante da una possibile e reale quotazione di mercato del calciatore. Insomma, si è entrati realmente nella parte calda della possibile operazione. Ma di sensazioni non ce ne stanno. Può davvero succedere di tutto.