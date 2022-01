Calciomercato, l’ultimatum della Juve per Vlahovic: prezzo fissato

Calciomercato, l’ultimatum della Juventus per Vlahovic. Il prezzo è fissato e la società bianconera non intende cambiare la propria offerta

Dopo la partita di ieri sera contro il Milan, è sempre più evidente che alla Juventus manchi come il pane un centravanti in grado di dettare la profondità e soprattutto di trovare lo specchio della porta. Morata fa un lavoro sporco, probabilmente richiesto anche da Allegri, ma poi lì davanti perde di lucidità. E allora segnare diventa praticamente impossibile.

Ed è per questo motivo che la società bianconera si è mossa in maniera importante per Dusan Vlahovic. Cherubini lo vuole subito, puntando sul fatto che anche il giocatore sembra intenzionato a vestire il bianconero. Poi c’è la questione rinnovo – che non ci sarà – con un contratto che scade nel 2023. Insomma, Commisso non può permettersi temporeggiamenti. E la società piemontese sembra realmente pronta ad affondare il colpo. Delle novità importanti, comunque, sono arrivate dalla diretta di Juventibus, dove è intervenuta la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle.

Calciomercato, il piano della Juventus

“Fiorentina e Juventus non hanno ancora parlato direttamente tra di loro: i viola, però, hanno fatto capire che non sono interessati a contropartite tecniche e vogliono 70 milioni cash. La Juve non vuole sborsare più di 60 milione e vuole far capire alla Fiorentina che non riceverà questa stessa cifra a giugno”. In poche parole si tratta. Senza soluzione di continuità.

“L’accelerata della Juventus per Vlahovic – ha continuato Della Valle – è legata alla situazione in classifica dei bianconeri. La Juve ha un tesoretto destinato al mercato che è di 70 milioni e l’idea era quella di spendere quei soldi per il serbo a giugno. La di non arrivare alla fine della stagione in Champions League potrebbe dare una spinta. Le soluzioni di prendere un attaccante in prestito per sei mesi o non sono valide o non sono proprio economiche”.