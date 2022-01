Calciomercato Juventus, “resa” totale: via libera | Ritorno di fiamma da capogiro

Calciomercato Juventus, un ritorno di fiamma che sancisce anche un altro importante obiettivo in comune. Cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, un colpo che vorrebbe dire molto per i bianconeri. Stando infatti alle ultime indiscrezioni del ‘Mirror’, noto quotidiano britannico, l’Arsenal, cioè la squadra in pole insieme alla Juventus per l’acquisto di Vlahovic, starebbe completamente cambiando obiettivo in attacco, andando verso un vecchio pallino dei Gunners, cioè Alexander Isak il classe 1999 svedese. Con questo cambio netto di rotta ciò vorrebbe significare molto per la Juventus che a questo punto sarebbe definitivamente libera per l’operazione Vlahovic.

Arsenal cambia piani | Via libera per Vlahovic

Vlahovic adesso sarebbe “ufficialmente” libero di firmare con i bianconeri. Un cambio di rotta netto che sancisce molto in questo mercato di gennaio. E l’Arsenal avrebbe già idea di pagare la clausola per il classe 1999 svedese andando così a rinforzare l’attacco. Lo stesso ‘Mirror’ parla infatti di un cambio radicale da parte della dirigenza inglese che a questo punto allontanerebbe la pista Vlahovic.

Isak è dunque, attualmente, l’obiettivo primario dei Gunners e l’operazione potrebbe compromettere definitivamente l’ipotesi di un assalto a Vlahovic ormai sempre più vicino alla Juventus. Stando alle ultime novità l’operazione potrebbe chiudersi già nelle 48 ore. Tutti i tifosi aspettano gioiosi la notizia e Allegri il suo bomber d’area ideale.