Calciomercato Juventus, operazione rilancio: via in prestito

Calciomercato Juventus, nuova richiesta di prestito per il giovane talento di proprietà dei bianconeri: lo vogliono in Serie A.

Manca sempre meno al gong definitivo che suggellerà una sessione invernale di calciomercato nella quale la Juventus, sempre più vicina a mettere a segno il corpo Vlahovic, sta ricoprendo un ruolo da assoluta protagonista.

Sono tante le operazioni che, però, potrebbero imbastirsi: idee al momento soltanto abbozzate, ma che con il passare delle ore, perché no, c’è il “rischio” che si traducano in qualcosa di molto più concreto. Oltre alla questione legata alle entrate, Cherubini monitora anche il “fronte” uscite, con tanti giocatori che, attualmente in prestito, potrebbero cambiare aria a stretto giro di posta per trovare maggiore minutaggio. E così, occhio a ciò che sta succedendo in casa Salernitana, con i granata che, stando a quanto riferito da Niccolò Schira, avrebbero sondato la situazione relativa a Radu Dragusin, attualmente in prestito alla Sampdoria.

Calciomercato Juventus, la Salernitana piomba su Dragusin: la situazione

Il romeno classe ‘2002 ha collezionato 15 presenze complessive con la maglia della Sampdoria, per un totale di 711 minuti. Walter Sabatini ne apprezzerebbe molto la personalità e le doti atletiche e fisiche e, dopo aver subodorato la possibilità di mettere le mani su Kaio Jorge, aspetta ora di capire se si possano creare i presupposti giusti per un affondo su Dragusin, il cui agente comunque ha ribadito come la Samp continui a puntare su di lui. Sta di fatto, che i campani hanno sondato esplorativamente la situazione: staremo a vedere cosa succederà.