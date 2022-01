Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa: pronta l’offerta ufficiale

Calciomercato Juventus, nelle prossime ore è attesa la mossa decisiva dall’Inghilterra. I bianconeri puntano a chiudere subito.

E adesso tocca alle cessioni. Perché la Juventus in queste ore frenetiche è al lavoro su due fronti. Uno è quello che nelle prossime ore dovrebbe condurre all’ufficialità di Dusan Vlahovic, il grande colpo bianconero del calciomercato invernale. L’altro invece riguarda le uscite, altro argomento scottante. Né Arthur né Ramsey: a lasciare Torino nelle prossime ore potrebbe essere Rodrigo Bentancur. La trattativa con l’Aston Villa sta per decollare definitivamente, come riporta il giornalista Romeo Agresti su Twitter.

#Bentancur: in queste ore l’#AstonVilla formulerà un’offerta ufficiale. La palla passa ora alla #Juventus e alla volontà del giocatore // Bentancur: #AVFC are about to make an official bid. The ball is now in Juventus’ court. It depends on the player too 🇺🇾🔥@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 25, 2022

La carriera del centrocampista uruguagio potrebbe dunque continuare in Premier League. A momenti arriverà l’offerta ufficiale dei Villans, dopodiché la palla passerà alla Juventus e al calciatore. Gli agenti di Bentancur gradiscono la destinazione, a patto però che la proposta sia davvero interessante.

Calciomercato Juventus, Bentancur prossimo alla cessione

Ovviamente l’obiettivo della Juventus è concludere l’affare già nei prossimi giorni. Il motivo è presto detto. I soldi che arriverebbero dall’Inghilterra andrebbero a coprire una piccola parte dell’enorme investimento che i bianconeri stanno portando a termine in queste ore per assicurarsi uno dei giovani attaccanti più forti in circolazione. Un tesoretto comunque da non sottovalutare, malgrado il il 35% dell’incasso dovrà essere versato nelle casse del Boca Juniors come da accordi presi ai tempi della cessione Tevez.

Come sostituto di Bentancur a centrocampo, la Juventus sta valutando un altro uruguaiano, Nandez del Cagliari. Tutto resta però subordinato alla partenza dell’ex Boca.