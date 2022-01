Calciomercato Juventus, svolta Kessié: “Accordo verbale: intesa totale”

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Sportitalia su Kessié che apre interessanti scenari per la prossima estate.

La telenovela legata al Franck Kessié sembrerebbe essere giunta finalmente ad un suo punto di svolta. Ricordiamo che l’ivoriano è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2022, che ha deciso di non rinnovare nonostante le proposte di Maldini.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampista avrebbe sciolto le riserve sul suo futuro, trovando un accordo verbale, non scritto, con il Barcellona. L’intesa, che al momento non è stata suggellata da alcun tipo di firma, sembrerebbe essere totale, con il “Presidente” dunque pronto a volare in Liga dalla prossima estate. I catalani, infatti, sono intenzionati a mettere le mani sulla mezzala quando questi si svincolerà dal Milan: dunque, stando così le cose, Maldini si prepara a perdere un altro top player a parametro zero.

Anche la Juventus monitorava la situazione con molto interesse, stuzzicata dalla possibilità di mettere le mani su un calciatore che comunque conosce perfettamente il campionato italiano. Seguito anche da Tottenham e Manchester United, è stato il Barcellona a far saltare il banco alla fine: vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno maggiori informazioni sulle cifre dell’operazione.