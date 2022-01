Calciomercato Juventus, “hanno già venduto De Ligt” | Rivelazione shock

Calciomercato Juventus, ritornate in auge le voci che vogliono una cessione di De Ligt sempre più vicina, addirittura ultimata.

La Juventus è sempre più vicina a Dusan Vlahovic. Gli agenti del serbo sono attesi questa sera a Torino per formalizzare un accordo che da tempo è stato imbastito, sulla base di un contratto da 7 milioni di euro all’anno, a cui vanno aggiunti esose commissioni dell’ordine di 10 milioni di euro.

Nelle casse della Fiorentina, invece, dovrebbero essere versati circa 75 milioni di euro, tra parte fissa e bonus vari: la quadra sulla modalità di pagamento sembrerebbe essere stata trovata, e il via libera è ormai dietro l’angolo. In tanti, però, si stanno chiedendo in che modo la Juventus riuscirà a trovare il tesoretto da destinare alla Fiorentina: la ricapitalizzazione ha iniettato denaro fresco, e gli 80 milioni di euro destinati inizialmente al mercato estivo sono stati “anticipati” già in inverno. Ma la sensazione è che ci sia dell’altro.

Calciomercato Juventus, cessione De Ligt: “Tutto fatto”

Oltre alla situazione concernente i rinnovi contrattuali, Con una decurtazione del monte ingaggi di almeno il 15 per cento – tra le vittime illustri c’è anche Dybala, con il quale si ridiscuterà il rinnovo a cifre drasticamente inferiori rispetto ai 10 milioni di euro annui di cui si parlava fino a oggi – un aspetto importante è ricoperto dalle eventuali cessioni che “Madama” riuscirà a mettere in cascina.

E per cessioni sostanziose chiaramente non ci riferiamo al Ramsey di turno, ma a De Ligt, che fa gola e non poco ai top club europei, in particolar modo Chelsea e Barcellona, per nulla spaventati dalla clausola rescissoria con la quale l’olandese è legato alla Juventus a partire dalla prossima stagione. E proprio della situazione concernente l’olandese ha parlato l’esperto di mercato Sabatini, intervenuto nel corso della diretta su Radio Radio. Ecco le sue parole:

“Credo che la Juve abbia già venduto de Ligt. Ho l’indiscrezione secondo cui con Mino Raiola sia già stato trovato l’acquirente sia stato già impostato l’affare ho la notizia che proprio dalla cessione di de Ligt arriveranno i soldi per Vlahovic.”