Calciomercato Juventus, cessione Morata | L’annuncio del bomber in diretta

Calciomercato Juventus, da Madrid l’attaccante bianconero ha parlato a proposito del suo imminente futuro.

Tra i protagonisti assoluti di questa finestra di mercato c’è anche lui, Alvaro Morata. L’attaccante iberico in questo momento è al centro di un vero e proprio “triangolo” i cui vertici sono, oltre alla Juventus, anche Barcellona e Atletico Madrid, quest’ultimo proprietario del suo cartellino. Una situazione ingarbugliatissima che non è escluso però possa sbloccarsi a breve.

Difficile, intanto, che possa restare a Torino dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Diventerebbe automaticamente una riserva, mentre a Barcellona lo accoglierebbero a braccia aperte. L’allenatore Xavi gli ha già comunicato che, in caso dovesse arrivare in Catalogna, sarebbe disposto a metterlo al centro del progetto. Ma il cambio di maglia non è affatto scontato come sembrava qualche settimana fa.

Calciomercato Juventus, Morata sempre più lontano da Torino

Il Barcellona ha bisogno di cedere un attaccante prima di lanciarsi definitivamente su Morata. In queste ore i blaugrana sono alle prese con la grana Dembelé, in scadenza di contratto e ormai in rotta con la società: se l’esterno francese dovesse accettare la proposta del Chelsea, si libererebbe un posto per l’attuale centravanti della Juventus. Proprio pochi minuti fa Morata è stato rintracciato a Madrid da alcuni giornalisti spagnoli, che l’hanno tempestato di domande a proposito del suo futuro.

Uno de los protagonistas del mercado. https://t.co/YMdLLJjx6P — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 26, 2022

Non poteva mancare, ovviamente, quella sul Barcellona: “Non so, cosa vuoi che ti dica”, ha risposto il calciatore al cronista della trasmissione sportiva “El Golazo del gol” facendo intendere come ancora non ci sia nulla di concreto.