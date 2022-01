Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Via in prestito

Calciomercato Juventus, giorni bollenti: è ritornata in auge una clamorosa pista. Cosa sta succedendo.

Ore incandescenti in casa Juventus. I bianconeri, infatti, oltre a sistemare gli ultimi dettagli per l’ufficialità di Dusan Vlahovic, sono impegnati ad ultimare quelle cessioni dalle quali si spera di ricavare un lauto tesoretto. Sotto la luce dei riflettori c’è sempre la situazione legata ai vari Ramsey, Bentancur e Rabiot, ma nella giornata odierna non sono registrate novità. Il gallese continua a rifiutare tutte le proposte ricevute dalla Premier, mentre per l’ex Boca si è fatto avanti l’Aston Villa, disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro, a fronte di una richiesta da almeno 25-30 milioni di euro.

L’Arsenal non ha mollato la presa per Arthur, ma per adesso i Gunners continuano a chiedere il prestito del brasiliano, con la Juve che vorrebbe almeno un riscatto condizionato dopo il prestito di 18 mesi. Ecco perché in questi ultimi giorni potrebbe nuovamente tornare in auge un altro addio che era rimasto in sordina dopo le note vicissitudini legate a Federico Chiesa: ci stiamo riferendo a Dejan Kulusevski, che secondo quanto riferito dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luca Bianchin con un post apparso il proprio profilo Twitter, potrebbe essere ceduto anche con la formula del prestito.

Calciomercato Juventus, addio Kulusevski: cosa c’è di vero

Per Kulusevski fino ad ora sono da registrare le avances dell’Everton, destinazione poco gradita allo svedese che non a caso ha rifiutato la proposta. Si vociferava di un possibile assalto dell’Arsenal, che però non si è mai concretizzato. Fino a poco tempo fa Cherubini chiedeva almeno 30 milioni di euro per lasciar partire l’ex Parma, ma ora potrebbe decidere di privarsene imbastendo l’affare in prestito secco. Ragion per cui, oltre alle piste “estere”, non è da escludere anche la suggestione Serie A, con Kulusevski che potrebbe a questo punto rimettersi in gioco in un’altra squadra del campionato nostrano, per ritrovare quella continuità di rendimento e di minutaggio che all’ombra della Mole ha incredibilmente smarrito.