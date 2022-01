Colpo di scena Morata, calciomercato Juventus | L’ultimo “giallo” dalla Spagna

Calciomercato Juventus, la strada sembrava in discesa ma l’affare rischia di complicarsi: il tempo comincia a stringere.

Morata-Barcellona, l’incastro giusto almeno in teoria potrebbe finalmente concretizzarsi. Tutte le tessere del puzzle si stanno componendo, una dopo l’altra: la Juventus sta ormai per mettere le mani su Vlahovic, occupando quella casella che, a questo punto, il prodotto della Cantera del Real Madrid sarebbe bel libero di cedergli.

Tuttavia, la situazione è molto più complicata del previsto. E non solo perché i blaugrana sono impelagati nella gestione di un monte ingaggi su cui la Liga non transige, con la situazione Dembele che inevitabilmente potrebbe giocare un ruolo a questo punto decisivo nell’operazione Morata. Stando a quanto riferito da Gerard Romero, infatti, la Juventus non ha ancora aperto ad una cessione di Morata; sembrerebbe strano, ma lo scenario non è così utopistico. Con un Kaio Jorge subodorato da altri club di Serie A e un Kean che non sta offrendo le giuste garanzie, i bianconeri non sono intenzionati a lasciar partire di buon grado lo spagnolo, per il quale tra l’altro anche l’Atletico Madrid ha voce in capitolo.

Calciomercato Juventus, Morata-Barcellona: fumata grigia

De facto, la Juventus ha deciso, salvo clamorosi colpi di scena, di non riscattare lo spagnolo la prossima estate, e dunque non verseranno i 35 milioni di euro pattuiti nelle casse dei Colchoneros che dal canto loro non sono disposti a lasciar partire Morata in direzione Catalogna con la formula del prestito secco per 18 mesi, come inizialmente si era sussurrato, e avrebbero posto dei paletti importanti a riguardo. L’accordo Morata-Barcellona è stato raggiunto da tempo; del resto i contatti telefonici tra il calciatore e Xavi sono frequenti, ma ora come ora una quadra definitiva non è stata ancora trovata, e il gong della sessione invernale di calciomercato è ormai dietro l’angolo…