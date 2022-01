Calciomercato Juventus, grandi manovre in attacco | Due in uscita

Sono ore bollenti per il calciomercato della Juventus, che si è infiammato proprio negli ultimi giorni di questa finestra invernale.

E’ l’attacco il reparto che necessita di maggiori investimenti e la Juve non si sta facendo trovare impreparata. Tant’è che è pronta a chiudere l’affare Vlahovic con la Fiorentina per portare al più presto il bomber a Torino. L’approdo del centravanti di fatto da il via alle grandi manovre offensive in casa bianconera. Con alcuni elementi della rosa che potrebbero essere ceduti altrove. Senza contare che a febbraio l’argomento di discussione più importante sarà il rinnovo di Paulo Dybala, con il quale andrà trovato un nuovo accordo visto che il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, Morata e Kaio Jorge possono cambiare aria

L’arrivo di Vlahovic in bianconero di fatto “libera” Alvaro Morata. Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per portare il centravanti in blaugrana, come spiega Sportmediaset. Il calciatore sarebbe soddisfatto della destinazione. Anche perché alla fine della stagione non sarebbe stato riscattato dai bianconeri. Ma quella dello spagnolo potrebbe non essere la sola partenza che riguarda l’attacco. La Salernitana infatti sarebbe interessata al prestito di Kaio Jorge. Il brasiliano ha trovato poco spazio e non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento. La Juve crede molto nelle sue potenzialità e potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di farlo maturare altrove in questa rimanente parte della stagione. Per lui si è parlato anche dell’opzione Cagliari.