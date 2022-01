Juventus, colpaccio Vlahovic: l’annuncio di Allegri | Bomba Dybala

Milan Juventus, domani step decisivo per i bianconeri che giocheranno un match decisivo. Le parole del mister alla vigilia della trasferta.

Milan-Juventus, alla vigilia di uno step decisivo come la trasferta di domani sera allo stadio San Siro, Allegri e i ragazzi non possono sbagliare. Nonostante l’assenza di alcuni importanti titolari, dopo il grave infortunio di Federico Chiesa che terrà l’azzurro fuori per tutto il resto della stagione, Allegri e la Juventus dopo la bellissima partita di Coppa Italia contro la Sampdoria vogliono uscire da Milano con un buon risultato per riacquistare punti in classifica e puntare al sogno Champions per la prossima stagione: l’obiettivo minimo è infatti il raggiungimento del quarto posto. Obiettivo tre punti dunque, anche se non sarà affatto semplice, ecco, dunque le parole del mister.

Le parole di Allegri in conferenza stampa pre Milan

Ecco le parole del mister:

A: “Più consapevolezza? Stiamo vivendo un buon momento, mancano ancora tante partite e siamo indietro. Domani dobbiamo giocare bene, è una partita fondamentale per la classifica”

“Bernardeschi dall’inizio? Non ho ancora valutato, stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che è in uscita. Oggi valuterò e vediamo per domani”.

“Cerchiamo di vincere domani, contro un Milan davvero bravo nell’ultimo anno e mezzo, complimenti a Pioli, squadra che lotta per lo scudetto. Noi dobbiamo cercare di arrivare a fine febbraio nel migliore dei modi”

“Recupero punti? Domani dobbiamo vincere perché tre punti sono sempre importanti ma non sarà semplice”

“Dybala? Sta meglio fisicamente. Molto sereno e da qui alla fine della stagione ci darà molto”

“Arhtur addio? Per quanto riguarda il mercato, la rosa è questa e rimarrà questa. (Allegri ha “chiuso” ad un eventuale pista Vlahovic in attacco) Arthur è ritornato dopo sei mesi difficili ma è molto importante”.

