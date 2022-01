Calciomercato Juventus, “giallo” Cuadrado | Firma lontana: i dettagli

Calciomercato Juventus, un altro giocatore in scadenza è Cuadrado. La firma è tutt’altro che vicina. Ecco i dettagli

Il rinnovo di Cuadrado è tutt’altro che vicino. L’esterno colombiano, 33 anni, va in scadenza il prossimo 30 giugno. E da diverso tempo le parti hanno cominciato a parlare del prolungamento, ma fino ad ora, di accordi, non ce ne sono stati.

Ovviamente la Juventus vuole tenere il giocatore. Così come Cuadrado vorrebbe rimanere a Torino dove ha trovato senza dubbio una dimensione ideale con Allegri. Insomma, il matrimonio alla fine potrebbe anche continuare. Ma ci sono i dettagli da limare quelli che alla fine dei conti fanno la differenza in una trattativa. Secondo Momblano l’accordo di massima era stato trovato sulla base di un rinnovo biennale alla stessa cifra percepita al momento. Poi le cose sono cambiate.

Calciomercato Juventus, i dettagli su Cuadrado

La società bianconera si è fatta viva con il procuratore del giocatore, Lucci, preannunciando che sarebbe stata fatta quest’offerta: contratto di un anno con opzione per il secondo anno, condizionata al verificarsi di determinate condizioni. Queste sarebbero la disputa del 50% almeno delle presenze stagionali. In poche parole un contratto che metterebbe alla prova le reali condizioni fisiche del calciatore perché se Cuadrado sta bene è fuori discussione che è uno dei titolari di questa squadra.

Il giocatore non è contentissimo della proposta. Vorrebbe qualcosa di concreto per il proprio futuro. E chiederebbe un rinnovo sì per un anno, ma con opzione automatica in caso di raggiungimento di almeno 10 presenze stagionali. Che poi sarebbe come mettere in ghiaccio l’accordo perché come detto, se Cuadrado è in forma, le 10 presenze le metterebbe a referto i primi giorni di ottobre. La sensazione? Si andrà a dama presto.