Calciomercato, “visite mediche programmate” | Juventus al palo

Calciomercato Juventus, il giocatore ha già in programma di svolgere le visite mediche con il suo nuovo club.

Calciomercato Juventus, il Newcastle, club inglese recentemente acquisito dagli sceicchi sauditi, avrebbe già praticamente preso il giovane Bruno Guimaraes, centrocampista brasiliano che piaceva non poco ad Allegri e ai bianconeri. Un colpo praticamente compiuto come scrive il portale ‘The Athletic’. Infatti il giocatore dovrà sottoporsi alla visite mediche per ufficializzare il suo passaggio definitivo in Premier League. Un obiettivo che, dunque si può dire tramontato per la Vecchia Signora.

Addio Gumares | Ad un passo dal Newcastle

Il centrocampista del Lione sarà dunque un prossimo giocatore del Newcastle e sbarcherà in Inghilterra. Ora i bianconeri sono concentrarti ad annunciare Vlahovic, entro sabato, anche in quel caso, ci saranno le visite mediche. Ma non è da escludersi un colpo a sorpresa in mediana. Come sappiamo, Arthur e Bentancur continuano a rimanere due giocatori in uscita, oltre al certificato Aaron Ramsey, anche lui verso la Premier League.

Come spesso funzione in casa bianconera, in caso di addio di un giocatore, c’è anche un eventuale acquisto. Nandez del Cagliari è per il momento un giocatore molto vicino al passaggio in maglia bianconera anche per via della modalità, un prestito secco visto anche l’ottima rapporto trai due club della Serie A. Di conseguenza, la Juventus potrebbe stupire proprio all’ultimo con un grande colpo anche in mediana, staremo a vedere in quest’ultima settimana che ci separa dalla fine del mercato.