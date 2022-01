Calciomercato Juventus, Psg insaziabile | Rotti gli indugi: “sentenza” dell’Equipe

Calciomercato Juventus, nonostante la non capacità di cedere gli elementi in esubero, il club francese punta al colpo grosso la prossima estate

Doveva cedere qualcuno il Psg in questa sessione di mercato invernale. Almeno questa era l’idea del direttore sportivo Leonardo. Ma al momento, e a soli pochi giorni dalla conclusione delle trattative, sono tutti rimasti. Icardi a Paredes soprattutto, che sono quelli che guadagnano di più e giocano di meno.

Ma questo a quanto pare non frena la voglia di rinforzarsi del club francese. Che come fatto la scorsa estate, punta decisamente a chiudere dei colpi importanti soprattutto puntando quei calciatori che alla fine dell’anno vanno in scadenza di contratto e che di conseguenza si possono prendere senza sborsare un euro. Uno di questi, senza dubbio, è nel mirino anche della società bianconera. Un sogno. Un ritorno. Quello del grande ex Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, il Psg vuole Pogba

Ma di mezzo come detto c’è il Psg. L’Equipe, autorevole quotidiano francese, sottolinea come il club guidato dall’ex allenatore di Milan e Inter che in Francia ha intrapreso una nuova carriera dietro la scrivania, punti in maniera forte sul francese in uscita dal Manchester United. Sarebbe l’obiettivo principale per la prossima estate. Un altro colpo a zero che potrebbe essere centrato come quelli già riusciti di Donnarumma, Messi e Sergio Ramos. Mica male.

La Juventus comunque non molla la presa forte, anche, di una possibile voglia del Polpo di tornare in quel club che lo ha lanciato senza indugi nel calcio che conta facendolo conoscere al mondo intero. Magari, con l’arrivo di Vlahovic e la permanenza di Dybala – grande amico di Pogba – potrebbe succedere che il francese decida di accettare questa sfida di vincere in Europa con un club che non lo fa da molto tempo. Diventerebbe la storia bianconera. Chissà…