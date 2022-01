Calciomercato Juventus, addio Morata | “Due offerte accettate”: si decide oggi

Calciomercato Juventus, l’addio di Morata si avvicina. Quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva. Ecco le novità

L’uscita di Morata è decisamente nell’ordine delle cose in casa bianconera. Una vera e propria rivoluzione dentro l’attacco della Juventus che potrebbe salutare anche Kaio Jorge in viaggio verso Salerno.

Dell’addio dello spagnolo se n’è parlato tanto. Con il Barcellona che sarebbe intenzionato alle prestazioni del giocatore visto che Dembele è pronto a salutare la compagnia. E le notizie che arrivano dalla Spagna confermano senza dubbio l’interesse dei blaugrana, alla ricerca di un elemento da mandare in campo sulla prima linea anche perché Aguero ha deciso – dopo i problemi cardiaci – di non rischiare nulla e di ritirarsi. Insomma, Xavi ha un bel problema davanti, e vorrebbe risolverlo con il calciatore che è in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid. Ma nella trattativa c’è un problema che non sembra essere di poco conto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ecco il primo addio: affare in chiusura | Spunta la data

Calciomercato Juventus, la situazione Morata

Secondo quanto raccontato da Juanma Castaño a El Partidazo de COPE, quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per capire il futuro di Morata. Come detto il Barca lo vorrebbe in prestito, ma i Colchoneros, almeno in Spagna, non hanno l’intenzione di cedere il calciatore con questa formula. Solamente un addio definitivo potrebbe far arrivare l’ok. Cosa diversa, a quanto pare, se entrassero in scena dei club di Premier League. In quel caso la società madrilena potrebbe anche optare per una soluzione temporanea di sei mesi.

Newcastle o Tottenham: sono queste le due squadre d’Oltremanica che avrebbero mostrato interesse nei confronti di Morata. I bianconeri devono risollevarsi in classifica; gli Spurs invece come obiettivo hanno quello di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Ovviamente Alvaro sarebbe felice di rimanere a Torino. Ma la sensazione è che la valigia sia chiusa da un po’ di tempo. Certo, i giorni rimasti sono pochi e trovare un accordo non è mai semplice. Ma l’avventura sembra essere al capolinea.