Calciomercato Juventus, stretta finale | Secondo regalo per Allegri

Calciomercato Juventus, Cherubini stringe i tempi: il secondo innesto per Max Allegri è sempre più vicino.

Il vaso di Pandora è stato scoperchiato, e adesso per la Juventus è giunto finalmente il momento di divertirsi, tornando nuovamente a far sentire la propria voce dopo tanti, troppi mesi di naftalina.

E così, dopo aver ufficializzato in pompa magna Dusan Vlahovic, che da poche ore ha “assaggiato” il nuovo mondo bianconero, sottoponendosi alle visite mediche di rito e sottoscrivendo il contratto fino al 2026, la Juventus serra i tempi e stringe d’assedio il Borussia Mönchengladbach per Zakaria: con l’elvetico sarebbe già stato trovato un accordo per quanto concerne l’ingaggio, mentre al club tedesco sono stati offerti 5 milioni di euro più due di bonus, secondo quanto riferito da Sky.

Calciomercato Juventus, affondo decisivo per Zakaria: chiusura sempre più vicina

Stando a quanto riferito da Romeo Agresti tramite il proprio profilo social, la fumata bianca è sempre più vicina: l’intesa è ormai imminente, al punto che potrebbe dovrebbe essere suggellato nel corso delle prossime ore. L’accelerata decisiva all’affare Zakaria l’ha data la piega che hanno preso le trattative legate a Bentancur e Kulusevski, sui quali ha fatto irruzione con decisione il Tottenham. Anche solo se uscisse uno dei due, la Juventus affonderà il colpo per Zakaria, anticipando la nutrita concorrenza, che si auspicava che l’elvetico – in scadenza di contratto nel 2022 con il Borussia – si svincolasse a zero in estate. E invece, anche in questo caso, Cherubini ha giocato d’anticipo, beffando tutti: ore caldissime, l’accordo è dietro l’angolo. Juve, Zakaria – il centrocampista che per caratteristiche meglio si sposa con le idee di gioco di Allegri, è sempre più vicino-