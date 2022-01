Calciomercato Juventus, assalto disperato | Roma gelata: 38 milioni subito

Ultime ore sempre più incandescenti per il calciomercato, con la Juventus di Allegri che è ancora impegnata tra acquisti e cessioni.

Ci si avvicina al gong delle trattative e il club bianconero ha già messo a segno un colpo molto importante come l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. A centrocampo però sembrano però esserci diversi cambiamenti, con le cessioni di Bentancur e Kulusevski che sarebbero compensate dall’arrivo di Zakaria dal Borussia Moenchengladbach.

Il mercato della Juve però non si fermerà certo a gennaio, la dirigenza guarda già avanti e ai possibili colpi per l’estate. Tuttavia alcuni calciatori che sono nel mirino del club sembrano poter trovare presto una nuova destinazione.

Calciomercato Juventus, il Tottenham può soffiare a tutti Douglas Luiz

Il “Daily Mail” in Inghilterra sottolinea come il Tottenham potrebbe andare all’assalto di un altro centrocampista, non accontendosi dell’arrivo di Bentancur. Gli Spurs infatti avrebbero virato forte su un obiettivo tra l’altro proprio della Juventus, vale a dire il mediano dell’Aston Villa Douglas Luiz. Per il calciatore brasiliano la formazione allenata da Antonio Conte sarebbe pronta a mettere sul piatto la bellezza di 38 milioni di euro. Una somma che eliminerebbe dalla corsa al giocatore non solo la Juve anche la Roma, altro club interessato alle prestazioni del mediano, destinato dunque a rimanere in Inghilterra. In questo caso il club torinese dovrà iniziare a guardare altrove se vorrà arricchire la sua rosa con un altro centrocampista.