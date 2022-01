Calciomercato Juventus, Vlahovic ha firmato | UFFICIALE, ecco le cifre

Calciomercato Juventus, l’ex attaccante della Fiorentina è un giocatore bianconero a tutti gli effetti: ora si aspettano solo i suoi gol.

La sua avventura juventina comincia, ironia della sorte, proprio nel giorno del suo ventiduesimo compleanno. Una ricorrenza che (si spera) non dimenticherà facilmente, Dusan Vlahovic. Partito nella tarda serata di ieri da Firenze, il giovane centravanti serbo è arrivato questa mattina alla Continassa, quartier generale della Juventus.

Completo bianco e nero, ovviamente in tono con la sua nuova maglia, è stato accolto da un centinaio di tifosi che si erano assiepati davanti al J Medical per dargli il benvenuto. Il tempo di firmare qualche autografo e poi dritto a sostenere le visite mediche di rito. Fino al momento più atteso: la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi quattro anni e mezzo. Vlahovic andrà a guadagnare sette milioni netti a stagione, mentre nelle casse della Fiorentina finiranno in totale circa 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Vlahovic è ufficialmente bianconero

Una trattativa che è andata avanti in maniera spedita, quella che ha portato Vlahovic alla Juventus. Non ci sono stati particolari intoppi: in meno di una settimana tutto era già praticamente definito. Decisiva la volontà del calciatore e del suo entourage, che hanno di volta in volta rifiutato le varie proposte pervenute al club gigliato: neanche le sirene della Premier League hanno fatto cambiare idea al centravanti nativo di Belgrado, che aspettava solo di vestirsi di bianconero.

Alle 18:30 Vlahovic ha firmato. Il primo annuncio è della Lega di Serie A, che comunica sul proprio sito ufficiale i dettagli dell’accordo.