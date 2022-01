Calciomercato Juventus, è fatta: intesa trovata | Allegri avrà il suo pupillo

Calciomercato Juventus, Allegri ora può avere il suo pupillo. L’operazione è sbloccata e non ci sono più ostacoli.

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri avrà il suo pupillo. L’operazione che porta Bentancur al Tottenham è sbloccata. Paratici, ex direttore bianconero ora a Londra insieme ad Antonio Conte, ha deciso di acquistare due esuberi della Juventus e il passaggio di Kulusevski e Bentancur è ormai opera compiuta.

Con il passaggio dell’uruguaiano a Londra si sblocca anche il colpo in entrata, stiamo parlando del giovane Zakaria in arrivo proprio per volontà del mister Allegri che intravede nel giocatore le caratteristiche ideali per il suo centrocampo tipo.

Addio Bentancur | Ora si sblocca Zakaria

Con il passaggio di Bentancur al Tottenham si sblocca anche la trattativa Denis Zakaria profilo davvero molto importante e anche un giocatore capace fin da subito di mettersi in mostra. Non è da escludersi che, infatti, il giovane svizzero possa da subito diventare un titolarissimo al fianco di Locatelli, viste anche le caratteristiche tecniche ideali se abbinate all’italiano.

Ma insieme a Zakaria potrebbe sbloccarsi anche il prestito di Nandez, giocatore in arrivo dal Cagliari, e proprio in Sardegna potrebbe finirsi Kaio Jorge con un prestito secco. Un mercato veramente incredibile che si conclude con un ultimo botto. Zakaria è quindi vicinissimo al passaggio in maglia bianconera, si attende, dunque, solo più l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore.