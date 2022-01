Calciomercato Juventus, colpaccio in difesa: derby infuocato last minute

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri si inseriscono nella corsa per il difensore rivelazione: scatta il derby. Tentativo last minute.

Il mercato che tutti i tifosi della Juventus si auspicavano, si sta concretizzando. Prima Vlahovic, poi Zakaria – atteso questa sera a Torino per le visite mediche di rito, forse Nandez – per il quale bisogna ancora trovare l’accordo con il Cagliari, e poi chissà, non è esclusa qualche altra ciliegina su una torta che sta diventando sempre più golosa.

Come riferito da Romeo Agresti, infatti, anche la Juventus si sarebbe inserita nella corsa per Federico Gatti, difensore centrale classe ’98, attualmente in forza al Frosinone, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025. Le prestazioni del ragazzo – autore di 3 reti nelle 19 volte in cui è stato chiamato in causa, non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, al punto che il Torino sembrava sul punto di poter sferrare l’assalto decisivo da un momento all’altro, arrivando ad offrire ai ciociari anche 10 milioni di euro, bonus compresi.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, tra poche ore in città | Firma e annuncio

Calciomercato Juventus, Cherubini sonda anche Gatti: sfida al Torino

Per Gatti, che piace anche all’Inter, con Marotta che però per adesso ha preferito non approfondire i discorsi, il tentativo della Juventus in queste ore è tutt’altro che effimero: Cherubini sta provando seriamente a tastare il terreno, iscrivendosi nella corsa ad uno dei centrali più promettenti in circolazione. Del resto, con un Chiellini e un Bonucci non più giovanissimi, la “Vecchia Signora” coglierà al balzo ogni occasione per provare a rimodulare, senza scossoni, un reparto su cui ha costruito gran parte dei suoi successi.