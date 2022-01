Calciomercato Juventus, tra poche ore in città | Firma e annuncio

Calciomercato Juventus, il suo sbarco in città è previsto già stasera: l’accordo è stato ormai raggiunto, e si aspetta solo l’annuncio.

A poche ore dal gong definitivo, la Juventus ha praticamente chiuso un’altra operazione. Oltre agli addii di Bentancur e Kulusevski, per le uscite dei quali si aspetta ormai solo l’annuncio ufficiale, si segnalano novità importanti anche sul fronte Dragusin, al centro di molte voci di mercato da diversi giorni.

Sul difensore rumeno di proprietà della “Vecchia Signora”, in prestito alla Sampdoria, era forte da tempo il pressing della Salernitana, con Walter Sabatini che aveva messo nel mirino il roccioso centrale cresciuto nelle giovanili bianconere, con cui andare a rimpolpare un reparto già rinforzato dall’innesto di Federico Fazio, che ha aggiunto qualità ed esperienza. Dopo i tentennamenti in mattinata che avevano fatto temere un’imminente fumata nera, la svolta nel primo pomeriggio: come riferito dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luca Bianchin, l’accordo Juve-Salernitana-Sampdoria è ormai in cassaforte, con Dragusin che dovrebbe far tappa a Salerno già nelle prossime ore, per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul contratto che lo legherà ai granata fino a giugno.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo di scena Ramsey | “Ha già salutato i compagni”

Calciomercato Juventus, Dragusin-Salernitana: è fatta

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Dragusin sarà un nuovo calciatore della Salernitana. Un acquisto sicuramente di valore, per impreziosire una rosa stravolta dal mercato di gennaio, nella quale i granata, diretti dalla sapiente guida di Sabatini, si sono configurate come una delle protagoniste indiscusse di questa sessione di contrattazioni. A questo punto, aspettando l’ufficialità delle operazioni Bentancur e Kulusevski, in casa Juventus a tenere banco sarà solo il caso Ramsey, con il gallese che, per adesso, non si è ancora convinto della necessità di cambiare aria e sta puntando i piedi.

La Salernitana, tra l’altro, osserva con molta attenzione l’evolversi della situazione legata a Kaio Jorge, che potrebbe però essere inserito nell’operazione Nandez con il Cagliari.