Calciomercato Juventus, è fatta: ecco il secondo acquisto | Accordo totale

Calciomercato Juventus, accordo trovato per il secondo regalo di Allegri: le ultimissime.

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, e i fuochi d’artificio in casa Juventus non sono finiti qui. I bianconeri, infatti, sono molto attivi sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite, e in tal senso ci sono novità importanti.

Come riferito da Romeo Agresti, la “Vecchia Signora” avrebbe trovato un accordo totale con il Borussia Mönchengladbach per Denis Zakaria; in giornata sono stati limati gli ultimi dettagli, e l’elvetico è pronto a trasferirsi alla corte d’Allegri sin da subito. L’intesa è stata trovata sulla base di una valutazione che, globalmente, dovrebbe attestarsi sui 7 milioni di euro: 3,5 milioni di euro cash, a cui bisogna aggiungere altri 3,5 milioni legati a bonus vari.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “accordo nell’accordo” | Nandez si sblocca così

La svolta decisiva è arrivata una volta che sono stati sistemati gli ultimi dettagli per il trasferimento di Rodrigo Bentancur al Tottenham: l’approdo della mezzala elvetica, va detto, non precluderebbe affatto il possibile innesto di Nahitan Nandez, per il quale si sta provando a trovare un accordo con il Cagliari inserendo nell’operazione diverse contropartite tecniche, tra cui il prestito di Kaio Jorge.