Calciomercato Juventus, doppia beffa atroce | Ai rivali con il super scambio

Calciomercato Juventus, il suo acquisto potrebbe essere “strategico” per arrivare ad un altro obiettivo bianconero.

La Juventus lo seguiva con attenzione da tempo, così come molte altre squadre di Serie A. Le sue gesta, in Ciociaria, non potevano passare inosservate. Federico Gatti, classe 1998, ex serramentista (una storia che a qualcuno ha ricordato quella di Moreno Torricelli, visto che anche lui fece una dura gavetta nei dilettanti) questa mattina ha firmato un contratto fino al 2026 con il club bianconero.

Arriva a Torino con la nomea, un po’ ingombrante, di miglior difensore della cadetteria. In queste ore si stanno sprecando anche i vari paragoni. Ma prima di sbilanciarsi troppo bisognerà vederlo all’opera al piano di sopra per poter dare un giudizio definitivo. Nel frattempo Gatti terminerà la sua carriera in prestito al Frosinone, al momento in piena zona playoff e tre le principali candidate per la promozione in massima serie. Poi, da luglio, inizierà la sua avventura con la squadra più titolata d’Italia.

Calciomercato Juventus, Gatti la chiave per arrivare a Bremer

Nella tarda serata di ieri la Juventus l’ha soffiato all’ultimo momento al Torino: il club di Urbano Cairo sembrava avesse chiuso per il calciatore ma l’entrata in gioco improvvisa dei bianconeri ha cambiato le carte in tavola, all’interno di una sorta di appassionante “derby di mercato”. C’è chi dice però che il suo acquisto sia stato “strategico”. Lo scrive Repubblica, secondo cui dietro all’arrivo di Gatti ci sarebbe la volontà del direttore sportivo Federico Cherubini di accaparrarsi il granata Bremer.

La Juventus infatti potrebbe offrire il giovane difensore al Torino nel prossimo mercato estivo, in modo da favorire una trattativa per il brasiliano, visto come il sostituto naturale di De Ligt, qualora l’olandese dovesse essere ceduto.