Calciomercato Juventus, affare saltato | Scambio al fotofinish con la Roma

Calciomercato Juventus, l’intesa con i bianconeri non è stata trovata: c’è la possibilità di uno scambio in extremis con la Roma.

Ufficializzata l’operazione Zakaria, la Juventus dovrebbe aver chiuso il mercato in entrata. Per Nahitan Nandez, infatti, non è arrivata la fumata bianca tanto attesa.

L’affare per l’uruguayano del Cagliari sarebbe saltato per le richieste dell’entourage: nell’operazione – che per volontà dei bianconeri si sarebbe dovuta concretizzare senza l’inserimento nella trattativa di Kaio Jorge – si sarebbe dovuta imbastire sulla base di un prestito con diritto / obbligo di riscatto. Il condizionale è d’obbligo dal momento che l’affare sembrerebbe essere definitivamente naufragato, con la Roma pronta a fare irruzione nella trattativa.

Come riferito dall’operatore di mercato Lorenzo De Santis, che ha raccolto le voci circolanti dall’Hotel Sheraton, c’è la possibilità che i giallorossi imbastiscano un’operazione con il Cagliari sulla base di uno scambio tra Darboe e Nandez. Ecco le sue parole: “C’è l’ipotesi di uno scambio Darboe-Nandez tra Roma e Cagliari. Per Nandez c’erano delle perplessità con la Juve sul diritto/obbligo, ma si potrebbe incastrare con l’inserimento di Darboe“. Staremo a vedere quello che succederà.